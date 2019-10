Ali Yalçın: "Teröre karşı emek örgütlerini çağrıya davet ettik"

26.10.2019 15:43

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "250 konfederasyona mektup yazarak bu anlamda ne kadar haklı bir iş yaptığımızı, teröre karşı küresel duruş noktasında emek örgütlerini çağrıya davet ettiğimizi bütün kamuoyu yakından izledi. Buna ilişkin her gün yeni konfederasyonlardan tebrik mesajları yağıyor." dedi.

Yalçın, Adıyaman'da bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 9. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yer kürenin neresinde bir mazlum ve mağdur varsa ilgi alanlarında yer aldığını söyledi.

Ulusal sınırların sadece sorumluluk için yeterli olmadığını belirten Yalçın, "Kireçle boyanmış beyaz taşların dışındaki medeniyet coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her noktasındaki insan, bizim ilgi alanımızın içerisindedir. Öyleyse nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun sesi, soluğu ve sıcak bir eli olmak anlamında kendimizi sorumlu tutuyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, "250 konfederasyona mektup yazarak bu anlamda ne kadar haklı bir iş yaptığımızı, teröre karşı küresel duruş noktasında emek örgütlerini çağrıya davet ettiğimizi bütün kamuoyu yakından izledi. Buna ilişkin her gün yeni konfederasyonlardan tebrik mesajları yağıyor. Memur-Sen ailesi, sorumluluklarını sadece ulusal sınırları içerisinde gören bir aile değil çünkü bu teşkilatın keyfiyeti çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Türkiye'nin korku tünelinden çıkması noktasında gayret ortaya koyduklarını, buna uygun hareket ederek vesayetin tasfiyesi noktasında pozisyon aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Millet iradesine darbe yapmaya çalıştıkları her süreçte millet iradesinin yanında saf tutmuş ve bu ülkenin korku tünelinden çıkmasına sunmuş bir teşkilatsak üyenin hakkını koruma noktasında kazanım üretme gayretimiz insanlara nefes aldırıyor. Toplu sözleşme hakkını almamız ile sendikacılığa yeni bir merhale kazandırıyorsak dünyanın tamamına ilişkin de hassasiyetimiz soluğumuz ve ilkesel tavrımız yeni bir yargı uyandırmalı ve karşılık bulmalı."

"Öğretmene şiddet olağanlaşıyor"

Eğitime ilişkin ortada büyük sorunlarının olduğunu bildiren Yalçın, "24 Kasım Öğretmen Günü yaklaşıyor. Bizim öğretmenler olarak her geçen gün tahammülsüzlüğümüz artıyor. Öğretmenlik Kanunu hiç gecikmeksizin bir an önce toparlanarak 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi meclise sevk edilmeli ve öğretmenlik meslek kanunu derhal çıkarılmalı. Öğretmene şiddet olağanlaşıyor. Yapanın yanına kar kalan bir saçmalık her geçen gün farklı bir yerde kendini yeniden gösteriyor." dedi.

Diyarbakır'da iki gün önce meydana gelen olayın akıllara durgunluk verdiğini dile getiren Yalçın, "Bunun bir daha tekrar edilmemesi gerekiyor. Tekrar ederse buna cesaret edenin bedelini misliyle ödemesi gerekirse kamu hizmetlerinden faydalanamaması ya da kısıtlı faydalanması dahil her türlü tartışmanın yapıldığı şiddeti önleyen bir yasal düzenleme şart. Buna ilişkin yol haritasını önümüzdeki süreçte bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu olmazsa olmazdır. Bunu mutlaka ama mutlaka başarmak zorundayız. Aklı esenin kafası bozulanın gelip stresini çıkaracağı yer okulda eğitim çalışanı değildir." sözlerine yer verdi.

