Ali Yalçın: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na İlişkin Hazırlığımız Tamam'

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son dönemde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik değerlendirmesinde "Bunu son derece önemsiyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 ve 2 nolu şubeleri tarafından 'Birlik ve Kardeşlik' yemeği bir düğün salonunda verildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katıldığı yemeğe, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 ve 2 nolu başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda üye katıldı.

'3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Toplantıda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusuna değindi. 24 Haziran seçimleri öncesi yapıkları görüşmeleri salonda bulunanlara aktaran Yalçın, "3600 ek göstergeye ilişkin 24 Haziran seçimleri öncesi Başbakan ile yaptığımız 17 kişilik Memur-Sen heyeti görüşmesinde 27 başlık sunmuş ve 3600 ek göstergenin olmazsa olmaz olduğunu ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran sürecinde 4 meslek grubuna ilişkin 3600 ek göstergeye ilişkin ifade ettiği cümle ne kadar doğru noktadan hareket ettiğimizi gösterdi. Fakat onun içeriğinin doldurulması tüm kamu görevlilerini kuşatan herkesi 600 puan yükselterek toplu bir memnuniyeti üreten çerçeveye oturmalı. Bu şekilde gayretimiz devam edecek. Takibimiz sürüyor. Buna ilişkin yaptığımız raporu geçen Ak Parti TBMM Grup Başkanı ile paylaştık. Bütün hizmet kollarının memnuniyeti doğrultusunda bir çerçeve hedefliyoruz" dedi.

'MESLEK KANUNU MUTLAKA OLMALI'

Son dönemde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarına da değinen Yalçın, bununla ilgili olarak salı günü Cumhurbaşkanlığında bir görüşme yapacaklarını ifade etti. Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılıyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla burayla ilişkin hazırlığımız tamam. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile saat 15.00'te bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Ne istiyoruz? Meslek kanunu ne getirmeli? Özlük haklarından tayin ve terfi sistemine kadar bütün süreci içerisinde bulunduran öğretmenlik mesleğine yönelik mesleki kariyeri dolduracak bir içerik olmalıdır. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." - Afyonkarahisar

Kaynak: DHA