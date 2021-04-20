Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı
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Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı

Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı
Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ BAYRAM - Haberler | Güncel

Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalıMEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğrencilerin öğrenme kaybıyla mücadele için etkin stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Öğrenme kaybını giderebilmek için adeta milli seferberlik başlatılmalıdır.

Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı

MEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğrencilerin öğrenme kaybıyla mücadele için etkin stratejiler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Öğrenme kaybını giderebilmek için adeta milli seferberlik başlatılmalıdır. Çünkü 1 yıldır devam eden salgın dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı öğrenme kaybı, hayatlarını etkileyebilecek düzeyde bir risk barındırmaktadır" dedi.

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim- Bir- Sen tarafından hazırlanan 'Pandemi Döneminde Öğrenme Kaybı: Tespit ve Öneriler' başlıklı raporu açıkladı. Yalçın, bu araştırmanın, öncelikle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme kayıplarının telafi edilmesine, öğrenciler arası eşitsizliklerin en aza indirilmesine yönelik hizmet etmesini dilediğini söyledi. Yalçın, "6 soru öğretmenlerin profilini, 10 soru ise salgın sürecinde verilen uzaktan eğitimde öğretmenlerin müfredatı takip etme, öğrencilerin öğrenme kayıpları düzeyi ile öğrenme kayıplarını telafi etmek için neler yapılması gerektiğine ilişkindir. Öğrencilerin 3'te 2'si canlı dersleri takip edememiş, dersleri takip edenlerin 3'te 2'si ise cep telefonuyla dersleri takip edebilmiş. Türkiye'de uzaktan eğitim sürecinde teknolojik imkanları yetersiz olduğu için öğrenciler derslere bağlanamamış ya da dersleri takip edememiştir" dedi.

'EN YÜKSEK DÜZEYDE ÖĞRENME KAYBI İLKOKUL 1'İNCİ SINIF'Yalçın, öğrenme kayıplarının telafisi için iyi planlama yapılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenlerin yüzde 47,8'i öğrenme kayıplarını telafi etmek için 2021-2022 öğretim yılında ihtiyacı olan öğrencilere telafi eğitimleri düzenlenmesi gerektiğini, yüzde 19,2'si haziran-temmuz aylarında ihtiyacı olan öğrencilere yüz yüze telafi eğitimi verilmesi gerektiğini, yüzde 12,1'i ise ağustos-eylül aylarında ihtiyacı olan öğrencilere yüz yüze telafi eğitimi verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 7,7'si online ek dersler ile telafi eğitimlerinin yapılması gerektiğini, yüzde 10'u öğrenme kayıplarını gidermek için bir şey yapılmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. Katılımcılar, en yüksek düzeyde öğrenme kaybının ilkokul 1'inci sınıf yüzde 69,1, lise 4'üncü sınıf yüzde 43,9 ve ortaokul 4'üncü sınıf yüzde 43 öğrencilerinde yaşandığını belirtmiştir. Katılımcılar, en az düzeyde öğrenme kaybı yaşayan sınıf düzeylerini ise, ilkokul 3'üncü sınıf yüzde 15,8, ortaokul 2'nci sınıf yüzde 18,5, lise 2'nci sınıf yüzde 20,2 ve ortaokul 3'üncü sınıf yüzde 20,4 olarak tanımlamıştır" diye konuştu.'MİLLİ SEFERBERLİK BAŞLATILMALI'Yalçın, eğitim çalışanlarının bir an önce aşılanmasının yüz yüze eğitimin yeniden normalleşmesine katkıda bulunacağını, öğrenme kaybıyla mücadele için etkin stratejiler geliştirilmesi gerektiğini bildirdi. Okulları açmanın ve açık kalmasının, öğrencilerin daha fazla kayıp yaşamasını önleyeceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti: "Ortada tam 1 yılını kaybetmiş milyonlarca öğrencinin olduğu dikkate alındığında öğrenme kaybıyla mücadele için günü kurtarmak yerine, proaktif ve etkin stratejiler geliştirilmelidir. Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için elimizde sihirli değnek bulunmamaktadır. Bunun yerine iyi planlamaya, yoğun çalışmaya ve motivasyona ihtiyaç vardır. Öğrenme kaybını giderebilmek için milli seferberlik başlatılmalıdır. Çünkü 1 yıldır devam eden salgın dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı öğrenme kaybı, hayatlarını etkileyebilecek düzeyde risk barındırmaktadır. Çocuklar için bu 1 yıllık süreç son derece önemlidir. İlk defa bu konuda Eğitim-Bir-Sen olarak kamuoyuyla buluşturmuş oluyoruz. Öğrenme kaybını tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmalıdır. Öncelikle öğrencilerin öğrenme kaybı düzeyi en kısa sürede tespit edilmelidir. Tüm öğrencilere yönelik yapılacak öğrenme kaybını tespit etme çalışmaları, telafi eğitim programlarının içeriği, süresi, uygulaması ve yöntemi gibi birçok kritik husus ile ilgili temel verileri sunacaktır. Öğrenme kaybını tespit etme çalışmalarının en kısa sürede başlaması bir zorunluluktur."

Yalçın ayrıca, bilgi, beceri ve öğrenme kaybı düzeyi göz önünde bulundurularak, telafi programlarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ali Yalçın: Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için milli seferberlik başlatılmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ BAYRAM

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