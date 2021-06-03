Ali Yalçın: "Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor"
Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları heyet Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, kamuda...
Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları heyet Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu
Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, kamuda çalışan memurlara seyyanen zam yapılması talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey