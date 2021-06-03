Ali Yalçın: "Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Yalçın: "Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları heyet Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, kamuda...

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları heyet Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, kamuda çalışan memurlara seyyanen zam yapılması talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Ali Yalçın: 'Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor'
Ali Yalçın: 'Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor'
Ali Yalçın: 'Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor'
Ali Yalçın: 'Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor'
Ali Yalçın: 'Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Demet Evgar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Yalçın: "Geçmişin kayıplarını gidermeye enflasyon farkı yetmiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:24:07. #1.16#

title