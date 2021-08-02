Ali Yalçın: "Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum"
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Ali Yalçın: "Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Ali Yalçın: 'Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum'
Ali Yalçın: 'Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum'
Ali Yalçın: 'Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum'
Ali Yalçın: 'Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum'
Ali Yalçın: 'Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başladı
Son dakika... Bakan Bilgin: '(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Son dakika... Bakan Bilgin: "(Memurların toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
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Ali Yalçın: "Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum" - Haberler
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