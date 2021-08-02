Ali Yalçın: "Bir teşvik paketinin de toplu sözleşme marifetiyle memurlara sunulması gerektiğini buradan ifade ediyorum"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması ANKARA - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk