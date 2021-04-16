Ali Türkkan hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor
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Ali Türkkan hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor

Ali Türkkan hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 sezonu öncesi şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olduğunu BOTAV Rally Bodrum'da kazanarak kanıtladı.

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Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 sezonu öncesi şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olduğunu BOTAV Rally Bodrum'da kazanarak kanıtladı.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 sezonu öncesi şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olduğunu BOTAV Rally Bodrum'da kazanarak kanıtladı. Genç pilot bu zaferlerle sezonun ilk hedef yarışı olan Eskişehir Rallisi öncesi moral tazeledi. Bodrum'daki 84 otomobil ve 168 sporcunun katılımıyla, 6 özel etaptan oluşan mücadelede Ali Türkkan, 5 etabı kazanarak kategorisinde podyumun en üst basamağına çıkmayı başarmıştı.

"Direksiyon başına geçmeyi özlemişim"

2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'na 3 kez kazandığı genç pilotlar birinciliği ile damga vuran, Yeşil Bursa Rallisi'nde ise gençler kategorisi birinciliği ile genel klasman üçüncülüğüne erişen Ali Türkkan, "Yeni sezon öncesi galibiyetle moral depoladım. BOTAV Rally Bodrum benim için önemli bir hazırlıktı. Bu hazırlık yarışını kazanarak asıl hedefim olan sezonun ilk rallisi Eskişehir Rallisi'ne hazır olduğumu gösterdim. Geçen sene herkes için şanssız bir sezondu. Yarışlar yapılamadı. O nedenle direksiyon başında olmayı ve mücadele etmeyi çok özledim. Bu özlem de performansıma olumlu yansıdı. Hazırlık yarışımda birinci oldum. Bu zaferi, diğer şampiyonlukların da habercisi olarak görüyorum. Bu birinciliği, bana inanan ve destek olan herkese armağan ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Ali Türkkan hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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