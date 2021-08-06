Ali Sofuoğlu, bronz madalya için mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Karate erkekler kata bireyselde İlk kata için tatamide 27.00 puan, 2'nci katada 27.28 ve 3'üncü katada ise 27.14'lük puanlarla 2'nci sırada grubunu tamamlayan Ali Sofuoğlu, sıralama turlarına kalma hakkı kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Karate erkekler kata bireyselde İlk kata için tatamide 27.00 puan, 2'nci katada 27.28 ve 3'üncü katada ise 27.14'lük puanlarla 2'nci sırada grubunu tamamlayan Ali Sofuoğlu, sıralama turlarına kalma hakkı kazandı.

Karate erkekler kata bireyselde mücadele eden Ali Sofuoğlu, eleme ve sıralama turlarında grubunu 2'nci sırada tamamlayarak saat 13.40'da Güney Kore'den Heejun Park ile bronz madalya için yarışmaya hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata