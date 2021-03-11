Ali Sistani kimdir?

Iraklı Şiilerin en büyük dini otoritesi olan, büyük otoriteye sahip Ali Sistani kimdir? Ali Sistani kaç yaşında, nereli? Ali Sistani kitapları!

ALİ SİSTANİ KİMDİR?

Büyük Ayetullah Seyyid Ali el-Hüseyni el-Sistani, d. (4 Ağustos 1930, Meşhed) halihazırda Irak'taki en önemli Şiî dini lider olup Necef kentindeki Havza'nın da kurucusudur. İran'da doğmuş olan Ayetullah el-Uzma İmamiye Şiası arasında taklit mercii olarak kabul edilen bir müçtehittir ve 1951 yılından beri Irak'ta yaşamaktadır. Kendisi günümüzde Irak ve dünya Şiîleri için önde gelen dini lider sayılmaktadır ve aynı zamanda 2. Körfez Savaşı sonrası Irak'ın siyasetinde önemli bir rol oynamaktadır.

ALİ SİSTANİ KİTAPLARI

Güncel Fıkıh Mes'eleleri

Batı'da Yaşayan Müslümanlar için Yaşam Rehberi

Hacc Amelleri (Türkçe)

Tam İlmihal (Tevzih ul-Mesail) (Türkçe)

Kolay Fıkıh

Şii Fıkhında Güncel Fıkhî Meseleler

Ayrıca çevrilmemiş 32 tane kitabı daha vardır.[