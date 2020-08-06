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Ali Şaşal Vural, Sivasspor'la sözleşme yeniliyor!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Ali Şaşal ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı.

Ali Şaşal Vural, Sivasspor'la sözleşme yeniliyor!
06.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:18

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kaleci Ali Şaşal ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı. 

Sözleşmesi sona eren Vural ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Sivas temsilcisi, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaleci Ali Şaşal Vural, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı forma altında 7 maça çıkarken, 630 dakika Sivasspor formasını giydi.

Kaynak: Hürriyet

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