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Ali Şansalan, hakemlik kariyerini anlattı Açıklaması

Futbol hakemi Ali Şansalan, işini çok sevdiğini ve kendisini geliştirmek için yoğun çalıştığını söyledi.

Ali Şansalan, hakemlik kariyerini anlattı Açıklaması
01.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:09

Futbol hakemi Ali Şansalan, işini çok sevdiğini ve kendisini geliştirmek için yoğun çalıştığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde açıklamaları yer alan 32 yaşındaki Şansalan, 8 yaşından beri futbolun içinde olduğunu belirterek, "Futbolu bu kadar sevmeseydim, yapabilir miydim bilmiyorum." dedi.

Hakemliğe başladığında kendine çok güvendiğini vurgulayan Şansalan, "Ailemde ya da yakın çevremde hakemlikle ilgilenen kimse yoktu. O yüzden çok da bilgim yoktu. Hemen hedef belirlemiştim. 'Dört sene sonra Süper Lig hakemi olacağım.' diyordum. Bunun o kadar da kolay olmadığını işin içine girdiğimde anladım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2 Haziran 2017'de oynanan Akhisarspor-Kardemir Karabükspor maçıyla üst düzey hakemlik kariyerine başlayan Şansalan, "Bizler başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat hakemlikte yönettiğiniz tüm başarılı müsabakalar kötü bir performanstan sonra sıfırla çarpılıyor. O yüzden çok çalışmak ve hazır olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şansalan, Süper Lig'de maç yönetme hedefini gerçekleştirdiğini ve artık Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası'nda görev almak istediğini dile getirdi.

Hakem olarak hata yapmamak için çok emek harcadıklarını anlatan Şansalan, şunları söyledi:

"Bir oyuncu kendi kalesine ne kadar gol atmak istemezse, en az biz de o kadar hata yapmak istemiyoruz. Ben 8-10 yaşımdan beri bu oyunun bir şekilde içindeyim. Futbolcuların ne kadar emek verdiğini, yöneticilerin ne kadar fedakarlık yaptığını, antrenöründen malzemecisine ailelerinden ödün vererek nasıl çalıştıklarını biliyorum. Bunları bilen bir insan için hata yapmak, eziyetten başka ne olabilir ki?"

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın tüm hakemlere umut ışığı olduğunu vurgulayan genç hakem, "Çok çalışırsak, emek verirsek, bizlerin de başarabileceğini gösterdi. Cüneyt Hoca ile aynı ortamda olmak, onun tecrübelerinden faydalanmak bizim gibi genç hakemler için çok önemli. Fırat Aydınus hocamın da genç hakemlere faydası çok büyük." şeklinde görüş belirtti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını da değerlendiren Şansalan, şunları söyledi:

"VAR sisteminin ilk gününden itibaren görev aldım. İnsanlar bardağın boş tarafına bakmayı daha çok seviyor. Bu sezonun ilk devresinde VAR müdahaleleri açıklandı. 69 müdahale, 65 karar değişikliği… 65 karar içerisinde ne var? Ofsayttan atılan goller, yanlış verilen/verilmeyen penaltılar, yanlış verilen/verilmeyen kırmızı kartlar, nizami olmayan goller… Tam 65 tane karar düzeltilmiş. Bu az bir rakam değil. Eksiklerimiz yok mu? Tabii ki var ama MHK'nın eğitim departmanları bu konuda çok çalışıyor. Ben VAR'ı soranlara, 'Eskiden 100 tane hata oluyordu. Şimdi 10 tane olacak ama olacak!' diyorum."

Kaynak: AA

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