Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli?
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Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli?

24.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:11
Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli?

Koronaya 222 gün direnerek ülkede kahraman ilan edilen Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli?

57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu 222 gündür hastanede yatarken, çocuklarına üç kez son vedalaşmaları söylendi. İngiltere'de kahraman ilan edilen Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli? İşte Ali Sakallıoğlu hakkında merak edilenler...

ALİ SAKALLIOĞLU KİMDİR?

57 yaşındaki taksi şoförü, daha sonra kalp krizi geçirerek King's College Hospital'da kalp ameliyatı oldu ve suni komaya sokuldu.

İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan Ali Sakallıoğlu, ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid hastası oldu.

Sakallıoğlu, 222 gün sonra taburcu oldu. Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, koronavirüse mart ayında yakalanmış ve Lewisham Üniversite Hastanesi'nde solunum cihazına bağlanmıştı.

Ali Sakallıoğlu kimdir? Ali Sakallıoğlu kaç yaşında nereli?

3 ay komada kalan Sakallıoğlu, daha sonra felç oldu, akciğeri iflas etti, organ yetmezliği yaşadı.

Doktorlar 7 aylık tedavi süresinde üç kez ailesine Sakallıoğlu'nun öleceğini ifade etti.

Tüm yaşadıklarına rağmen pes etmeyen Sakallıoğlu sonunda virüsten ve diğer hastalıklarından kurtulmayı başardı. Catford'daki evine gelen 9 torun dedesi Sakallıoğlu, "İngiltere, bunu başarabiliriz. Covid'i hep birlikte yenebiliriz" diye konuştu.

Sakallıoğlu, taksi şoförü olarak yeniden iş başına dönmeyi planlıyor.

5 ÇOCUĞU 9 TORUNU VAR

Güney Londra'nın Catford bölgesinde 52 yaşındaki hayat arkadaşı Sheena O'Shay ile birlikte yaşayan Sakallıoğlu'nun Ali (38), Şeniz (36), Ayşe (34), Jay (32) ve Yasemin (31) adlarında 5 çocuğu, 9 da torunu bulunuyor. Sakallıoğlu'nun kızlarından Jay Stone, babasını tekrar evde gördüklerine inanamadıklarını belirterek, "Umut güzel bir şey, babamın pes etmeyeceğini biliyorduk ama Noel için eve gelmesi inanılmaz bir durum. Bu isteyebileceğimiz en güzel hediye" diyerek duygularını dile getirdi.

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