Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı hayatı ve biyografisi

06.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:55

Türk iş adamı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi olan Ali Sabancı, iş dünyasının yakından tanıdığı ve zaman zaman ülke gündemine gelen iş insanıdır. Peki, Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaç yaşında nereli?

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı Doğum Tarihi: 5 Mayıs 1969 (50 yıl yaşında), Adana

Ali Sabancı Eşi: Vuslat Doğan Sabancı

Ali Sabancı Ebeveynler: Şevket Sabancı, Hayırlı Zerrin Sabanci

Ali Sabancı Çocuklar: Şevket Emrecan Sabancı, Kaan Ali Sabancı

Ali Sabancı Büyükanneler ve Büyükbabalar: Hacı Ömer Sabancı, Sadıka Sabancı

Ali Sabancı Kardeşleri: Emine Sabancı Kamışlı, Sadıka Sabancı

Ali Sabancı Nereli: Adana

Ali İsmail Sabancı (d. 1969, Adana) Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk işadamı.

Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı. 1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben; babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı.

Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama) Esaslı Gıda (gıda) ve Gıdaser Gıda (Bonservis) şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Galatasaray spor kulübü Üyesidir.

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.