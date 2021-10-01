Ali Razi Güney kimdir, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Razi Güney kimdir?
Bölgede temaslarda bulunmak adına ülkede bulunan Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye Büyükelçiliği binasına girdiği anları "Kurtlar Vadisi" tema müziğiyle paylaştı. Paylaşım sonrası Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Razi Güney kimdir, merak edildi.
Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ali Razi Güney kimdir?
TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ ALİ RAZİ GÜNEY KİMDİR?
1 Mayıs 2021 -Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği
Büyükelçi
Önceki pozisyonlar
2017-2021 - Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara
Genel Müdür Yardımcısı
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Maslahatgüzar
2011-2015 - Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosluğu
Başkonsolos
2009-2011- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara
Daire Başkanı
2005-2009 - Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos
2004-2005 - Amerika Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara
Başkatip
2002-2004 - Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu, Almanya
Muavin Konsolos
1999-2002 - Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği
Üçüncü Katip
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Ataşe
1997-1998 - Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara
Ataşe
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