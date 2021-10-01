Ali Razi Güney kimdir, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Razi Güney kimdir?

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ali Razi Güney kimdir?

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ ALİ RAZİ GÜNEY KİMDİR?

1 Mayıs 2021 -Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği

Büyükelçi

Önceki pozisyonlar

2017-2021 - Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara

Genel Müdür Yardımcısı

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Maslahatgüzar

2011-2015 - Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolos

2009-2011- Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara

Daire Başkanı

2005-2009 - Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu

Muavin Konsolos

2004-2005 - Amerika Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara

Başkatip

2002-2004 - Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu, Almanya

Muavin Konsolos

1999-2002 - Türkiye Cumhuriyeti Riyad Büyükelçiliği

Üçüncü Katip

1998-1999 - İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara

Ataşe

1997-1998 - Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara

Ataşe

Eğitim/ Akademi

1995-1996 - Paul H.Nitze, İleri Uluslararası Çalışmalar Okulu, Bologna, İtalya

Uluslararası İlişkiler - Yüksek Diploma

1994 - 1997 - Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

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1989 - 1994 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,Türkiye

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