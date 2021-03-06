Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu"
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Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu"

06.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:53

- Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu" 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçında da puan alamadı.

- Ali Ravcı: "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu"

DENİZLİ - 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçında da puan alamadı. Bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Sportif Direktör Ali Ravcı, "Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu. Herhangi bir kontratak, hazırlanış olarak, pas olarak bir varyasyon olmayan gollerdi" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Y. Denizlispor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, 8 haftalık galibiyet hasretini 9 haftaya çıkardı. Denizlispor'un bulduğu gollerin bireysel hatalarından kaynaklı olduğunu belirten Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "İki takım içinde çok önemli bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Baraj hatası arkasında 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş paslarında hatalardan dolayı 2 tane gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Şunu söyleyebilirim, yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu. Herhangi bir kontratak, hazırlanış olarak, pas olarak bir varyasyon olmayan gollerdi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz" dedi.

Ali Ravcı: 'Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu'
Ali Ravcı: 'Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu'
Ali Ravcı: 'Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu'
Ali Ravcı: 'Yediğimiz 3 golde bireysel hatalardan oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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