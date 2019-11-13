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Ali Palabıyık, San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, San Marino ile Kazakistan arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

13.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:17
Ali Palabıyık, San Marino-Kazakistan maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem , ile arasında 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri L Grubu karşılaşmasını yönetecek.

San Marino'nun Serravalle kentindeki San Marino Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.


Kaynak: DHA
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