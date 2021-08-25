Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde görev verdi. Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yarın oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen karşılaşmasını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı