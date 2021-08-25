Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek

Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen müsabakasında düdük çalacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde görev verdi. Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda yarın oynanacak olan CSKA Sofya - Viktoria Plzen karşılaşmasını yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Merve Boluğur Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ali Palabıyık, CSKA Sofya - Viktoria Plzen maçını yönetecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:21:30. #1.15#

title