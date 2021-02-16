Ali Palabıyık'a, Wolfsberger-Tottenham maçında görev
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Ali Palabıyık'a, Wolfsberger-Tottenham maçında görev

16.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:57
Ali Palabıyık'a, Wolfsberger-Tottenham maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Wolfsberger ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Avusturya'nın Wolfsberger ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında düdük çalacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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