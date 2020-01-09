Ali Özveren, son kitabı 'Yol ve Yolcu'yu okurlar için imzaladı

09.01.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:17

Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, 68 kuşağının yaşantılarından kesitler sunduğu 'Yol ve Yolcu' isimli son kitabını, düzenlenen etkinlikte okurlar için imzaladı.



Ali Özveren'in, son kitabı 'Yol ve Yolcu' için imza günü ve söyleşi düzenlendi. Toros Koleji 50. Yıl Kampüsü 24 Kasım Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Mütevelli Heyeti Üyeleri Mahmut Arslan ile Abdullah Özdemir'in yanı sıra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ile çok sayıda iş insanı, akademisyen ve öğrenci katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmalarını Yol ve Yolcu kitabının editörü, Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer ile Toros Koleji Edebiyat Öğretmeni Türkay İçaçan yaptı.



Etkinlikte, bir konuşma yapan Ali Özveren ise Türkiye'deki en önemli sorunun eğitim olduğunu belirterek, "Eğitimde başarı sağlamış ülkelerin sosyal yaşantılarında da iyi noktalara geldiklerini gördüm. Bu nedenle eğitim sahasında yaptıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmalı, devamlı yenilikler yapmalıyız. Yaptığımız uygulamalarda, büyük bir boşluk olduğunu gördük. Toros Okullarının çatısı altında yenilikler gerçekleştirdik. Belki en büyük eksiğimiz bunları hiç dile getirmemiş olmamızdır. Hiç reklam yapmadık, eğitimci olarak en büyük reklamımız işimizi en iyi şekilde yapmamızdır. Benim nazarımda herkesin hayatı özgündür. Özellikle 68 kuşağında yaşamış olan insanların hayatı oldukça özgündür. Batı toplumlarında bu kuşak 3 asır önce yaşamış. Yani Fransa'nın, İtalya'nın 3 asırda yaşadığını biz 40 senede yaşamışız. O kuşağın temsilcileri olarak hızlı bir değişim sürecinin yaşanmasına şahit olduk. Kitabımda bu kuşağın yaşantılarından kesitler göreceksiniz" dedi.



Söyleşinin ardından Ali Özveren, katılımcılar için kitabını imzaladı. - MERSİN

Kaynak: İHA