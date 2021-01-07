Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç kaç yaşında, nereli? Ali Öztunç hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Öztunç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç kaç yaşında, nereli? Ali Öztunç hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Öztunçhakkında araştırmalar yapılıyor. İşte detaylar...

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Ali Öztunç 1976 yılında Hofgeismar, Almanya'da doğdu. Türk gazeteci ve siyasetçidir. Ali Öztunç Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirmiştir. Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalışmış, Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştur.

'En Son Umutlar Ölür' adında bir kitabı bulunan Öztunç, üniversite yıllarındayken gazetecilik yapmaya başladı ve birçok ulusal kanalda görev aldı. Vatan Gazetesi'nde de parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak'da savaş muhabirliği yaptı. Burada yaptığı haberler sayesinde yılın gazetecisi seçildi.

CHP ile gazetecilik yıllarında tanışan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP'nin TBMM Basın Danışmanlığını yürüttü. Ardından Kahramanmaraş'tan CHP 27. Dönem 1. Sıra milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.