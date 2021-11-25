Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç hayatı ve biyografisi! Ali Öztunç kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ali Öztunç merak konusu oldu. İşte Ali Öztunç hakkında merak edilen Ali Öztunç kimdir, Ali Öztunç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1976

45 yıl yaşında

Hofgeismar, Almanya

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirmiştir. Kanal D, Show TV, Haber türk gibi televizyonlarda çalışmış, Vatan ve Haber türk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. 2011-2013 yılları arasında TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından 2013-2015 yılları arasında RTÜK Üyeliği yapmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiş, 2018 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP Kahramanmaraş 1. sıra milletvekili adayı olmuş ve bu sefer milletvekili seçilmiştir. 2016 yılı itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir. İngilizce ve az düzeyde Almanca bilen Öztunç, evlidir.

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