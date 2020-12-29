Ali Özahi kimdir?Ali Özahi kaç yaşında, nereli?

İddialara göre Sezay Koçak Özahi eşiyle tartışma yaşarken evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümden sonrası suçlamalar ve iddialar da eşi Ali Özahi'ye çevrildi. Son günlerde birçok kişi olayın aydınlanmasını beklerken Ali Özahi kimdir sorusuna da cevap aramaya başladı. Peki, Ali Özahi kimdir?Ali Özahi kaç yaşında, nereli? İşte, Ali Özahi kimdir sorusunun cevabı.

ALİ ÖZAHİ KİMDİR?

Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahı, iddiaya göre eşi Ali Özahi'ye boşanmak istediğini söyledi İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Sezayla eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolay çıktığını ileri sürüldü.

2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada ifadesine başvurulan Ali Özahı, ifadesinde yatak odasında kavga ettiği eşinin hızla balkona yöneldiğini, kendisinin peşinden gittiğini ancak yetişemeden aşağıya atladığını anlattı. Koca, sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ailesi intihar ettiğine inanmıyor

Ancak Sezay Koçak Özahi'nin ailesi kızlarının intihar edeceğine inanmadığını ve cinayete kurban gittiğini düşündüklerini söyledi. Ailenin avukatı Erkan Kuşçu'nun itirazının ardından dosya cinayet büro savcılığına devrildi. Yeniden başlatılan soruşturmada Sezay Koçak Özahi'nin eşi, komşuları ve yakınlarının yeniden ifadeler alındı Soruşturmanın cinayet şüphesiyle derinleştirilmesini umutlu bir süreç olarak değerlendiren avukat Erkan Kuşçu, bekledikleri Adlı Tıp Kurumu raporunun duruşmanın seyrini değiştireceğini söyledi: