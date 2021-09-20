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Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi yükselmeye devam ediyor

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Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi yükselmeye devam ediyor

Bursa'da şehrin merkezindeki bin 315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yapımı hızla devam Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Acemler'deki inşaatı devam eden ve toplamda bin 315 yatak kapasiteli olacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin 188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 231 poliklinik ve 32 ameliyathanesi olacak. Yüklenici firmadan hastane projeleri hakkında bilgi alan Milletvekili Esgin ve Dr. Yavuzyılmaz, inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından hastane bahçesinde açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Hastane inşaatı normal seyrinde ve güzel bir şekilde ilerliyor. Belirlenen tarihten daha önce bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmak için gayretimiz devam ediyor. İnşallah bin 315 yatak sayısı ile bölgemizin ilimizin merkezindeki sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak. Vatandaşlarımıza daha nitelikli ve Sağlık Bakanlığı'mızın standartları doğrultusunda hizmet verilmesi için gayret edeceğimiz bir hastanemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Hastane inşaatının hızla yükseldiğini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaat sürecimiz tam gaz devam ediyor. İnşaatın her aşamasını yakından takip ediyoruz. 15 Kasım itibarıyla kaba inşaat tamamlanacak. Bütün amacımız inşaatın biran önce tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Hedefimiz Memleket Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ni 2 yıl içerisinde Bursa'mıza kazandırmaktır" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi'nin Covid-19 döneminde ne kadar önemli olduğunu gördüklerine dikkat çeken Milletvekili Esgin, "Kestel ve Gürsu gibi ilçelerimizde dâhil olmak üzere tüm ilçelerimizde hastaneler tamamlandı. İlçelerimizin hiç birisinde hastane eksikliği konusunda bir sorun kalmadı. Bursa Devlet yani Memleket Hastanesi ve Ali Osman Devlet Hastanesi Bursa'da yapmış olduğumuz şu an itibari ile kamu sağlık yatırımlarının son halkası. İnşallah Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ile birlikte bunları da iki yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini" söyledi.

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