Ali Onur Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülbin Tosun'un kardeşi Ali Onur Tosun'un hayatı ve biyografisi!
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Ali Onur Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülbin Tosun'un kardeşi Ali Onur Tosun'un hayatı ve biyografisi!

Ali Onur Tosun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülbin Tosun'un kardeşi Ali Onur Tosun'un hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Onur Tosun geliyor. Peki, Ali Onur Tosun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Onur Tosun'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ali Onur Tosun'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Onur Tosun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

ALİ ONUR TOSUN KİMDİR?

Ali Onur Tosun, Gülbin Tosun'un kardeşidir. Ali Onur Tosun Fox Haber muhabiridir. 2014 yılından bu yana Fox TV'de çalışmaktadır.

Ali Onur Tosun Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunudur. istanbul doğumlu Ali Onur Tosun Fox TV'de birçok haberin muhabirliğini yapmaktadır. Özellikle yangın, deprem bölgelerinden canlı yayınlar yapan Ali Onur Tosun son olarak orman yangınları haberleri ile karşımıza çıkmıştır.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Ali Onur Tosun'un İnstagramda 2800 takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@alionurtosun" adresinden ulaşabilirsiniz. Twitter hesabında ise 1400 takipçisi bulunmaktadır.

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