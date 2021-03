Ali Naibi'nin Orman, Çebi, Güneş ve Avcı sözleri...

İSTANBUL, - Beşiktaş'ın eski futbol direktörü Ali Naibi, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın eski futbol direktörü Ali Naibi, Asist Analiz sosyal medya hesabında İlke Cancanoğlu'nun "Ne Konuşalım?" programına konuk oldu. Ali Naibi yaptığı açıklamada, "'Gönül verdiğim bir camiada 8 sene çalışmak gurur verici bir olaydı. Önder Özen ve Semih Usta ile üç sezon çalıştım; sonrasında benim görev aldığım 5 sezonluk futbol direktörlük görevim vardı. Bu 5 sezonda 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi başarıları, Lyon maçıyla son bulan bir Avrupa Ligi tecrübemiz vardı. İyi duygularla geçmişi hatırladığım bir 8 yıl geçirdiğimi düşünüyorum" diye konuştu."ŞENOL GÜNEŞ'İN İŞ DİSİPLİNİ BAMBAŞKA"Teknik direktör Şenol Güneş hakkında da övgüyle bahseden Naibi, "Şenol Güneş'in iş disiplini bambaşka, işini yaşayan bir insan. Şöyle bir anıyı anlatmak isterim: Napoli deplasmanına gidiyorduk; hafta boyu Napoli savunmasının kalecileri Pepe Reina'ya doğru tembel pas yaptıklarını söylemişti. Kenar yönetimi olan bizler bile bunu artık hafızamıza kazımış, o pas arasını Aboubakar'ın ne zaman yapacağını bekliyorduk. Nitekim Aboubakar o pas arasını yapıp, golü bulmuştu. Herhangi bir maça çıktığımızda dahi Şenol hoca rakipteki tüm oyuncuların boyundan kilosuna, önceden hangi takımlarda oynadıklarına ve neler yaptıklarına dair her şeyi bilir ve anlatır" ifadelerini kullandı."ABDULLAH AVCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ SÜRESİNİN DAHA UZUN OLMASINI İSTERDİM""Abdullah Avcı, bu işin Türkiye'de farklı şekilde yapılabileceğini de bizlere gösteren bir hoca" diyen Ali Naibi, "Farklı departmanlara inanan ve her işin bir uzmanının olduğunu savunur. Sonunda kararı kendisi verse de her departmanın başındaki uzmanlarla fikir alışverişi yapmayı, onlar tarafından desteklenmeyi isteyen bir teknik adam. Beşiktaş'taki süresinin daha uzun olmasını isterdim ancak bugün yine Trabzonspor'un başında harika işler çıkarıyor" açıklamasında bulundu."Futbol direktörlüğü kavramı Türkiye'de tam anlamıyla oturmuş bir kavram değil" açıklamasında bulunan Naibi, "Ben bu kavramı ikiye ayırıyorum: Bir, kulüp içerisinde kulübün de katkılarıyla yetişen futbol direktörleri. Bunlar kulüptekilerin 'bizim çocuklar' diye adlandırdıkları sınıfa giriyor. İkincisi ise, camianın dışından ithal ettiğimiz isimler var. Bu isimler de göreve 'Eti senin, kemiği benim' olarak başlıyor. Sonrasında 'Hadi birlikte yapalım' deniyor. En sonda ise 'Hadi sen çekil, biz yapacağız' dönemi geliyor. Yurtdışı ile kıyasladığımızda futbol direktörlüğü kavramı bizim ülkemizde tam olarak oturabilmiş değil. Bugün yurt dışındaki hangi futbol direktörüyle görüşsen, yetki alanlarının genişliğinden bahsediyorlar. Bizde ise organizasyonların tamamı bozuk, çünkü karar vericiler bu sektörden değil. Ancak Beşiktaş'ta beş sezon boyunca bu görevi yapmış olmak, gurur verici bir olay" şeklinde konuştu.FİKRET ORMAN VE AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASIFikret Orman ve Ahmet Nur Çebi hakkında da konuşan Ali Naibi, "İkisiyle de aynı yönetimde çalışma fırsatı buldum. Fikret Orman kulüp başkanıyken, Ahmet Nur Çebi de Ümraniye'den sorumlu yönetici durumundaydı. Her ikisinin de benim gelişimimde etkisi çok fazladır. Bizler profesyoneliz, farklı yöneticiler ile çalışıyoruz. Zaman zaman speküle edilen birçok konu oldu, ben Umut Güner ile de çalıştım Erdal Torunoğulları ile de çalıştım. Burada önemli olan organizasyon. Fikret Orman, çok vizyoner ve zeki bir insan. Ahmet Nur Çebi'nin de iş disiplinini ayrı tutmak isterim.""LARIN BEŞİKTAŞ'TA BİR DEĞER HALİNE GELDİ""Fazla transferden, fazla işlemden başarı geleceğini düşünüyoruz biz..." diyen Ali Naibi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Organizasyon doğru ise, doğru ekibi kurduğunuzu biliyorsanız aynı oyuncularla daha farklı ve başarılı bir oluşum da oluşturabilirsiniz. Geçen sezona baktığımızda Beşiktaş'ta bir kadro değişimi söz konusu değildi ancak sezon başlangıcı ile sezon biterken gelinen noktaya bir bakalım. Aynı malzeme ile farklı bir şey çıktı. Bu konuyla alakalı, sürekli oyuncuları değiştirmek hedefleniyor çünkü kulüplerin yönetilme şekillerinde kimsenin bir bilgisi yok. Cyle Larin, Beşiktaş'a alındığında birinci forvet olarak alınmadı. Geleceği düşünülerek bir yatırım yapıldı. Ancak Larin çıktığı ilk üç maçta tabela yapamazsa 'Seni nereye gönderelim?' sorusu geliyor akıllara hemen. Biz o zaman Belçika veya Hollanda'ya kiralık gönderme düşüncesine girdik, neyse ki o zaman herhangi bir belediye başkanı aramadı da Larin'i Belçika'ya gönderip gelişimini sağlamasını çalıştık. Bugün geldiği noktada ise Sergen Yalçın'ın da etkisiyle Beşiktaş için bir değer haline geldi.""BEŞİKTAŞ'I SEVEN İNSANLAR DÜNYANIN HER YERİNDE VAR"Yapılan transferlerin teknik direktör, futbol direktörü veya sportif direktörler tarafından tek başına yapmadığını belirten Naibi, "Burada bir ekip söz konusu, her kulübün scout departmanı var. Bizim kulüpte kurduğumuz bir veri analiz departmanı vardı. Transfer zamanında hocaya istediği bölgeleri, oyuncunun özelliklerini ve Avrupa ile Türkiye'de bu özelliklere yakın üçer tane oyuncu örneği verir misin diye sorardık. Bu bilgiler alındıktan sonra scout ve veri analiz departmanları çalışmalarına başlardı. Gelen listelere göre oyuncuların menajeriyle futbol direktörü veya sorumlu yönetici görüşür, ardından hocaya elimizde bu listelerden isimler somut olarak ortaya çıkar ve hocaya iletilir. Hocanın öncelik gösterdiği isimlerle görüşmeler başlanır. Scout kelime anlamı olarak 'iz aramak' anlamına gelir. Scouting ise oyuncu keşfetmeyi söylüyor bize. Bizde şöyle bir yanlış anlaşılma var, 'Bu oyuncu scout mu edilir? Herkes biliyor bu oyuncuyu' diyorlar. Biz oyuncuların bize hep hoş gözükmesine dikkat ediyoruz maalesef. Stoperimiz gol atsın ve rakibin kafasını kırsın. Zamanında Önder Özen görev alırken bizde, bir gönüllü scout ağı kurmuştu Beşiktaş. Çok ilginç raporlar geliyordu. Bu bilgileri, bu raporları değerlendirdiğimizde yeni şeyler öğreniyorduk. Çünkü Beşiktaş genel kurul üyeleri, Beşiktaş'ı seven insanlar dünyanın her yerinde var" açıklamasında bulundu.En heyecanlandığı ve iz bırakan transferin Mario Gomez olduğunu vurgulayan Naibi, "Yaklaşık 20-25 günlük bir süreç vardı o transferde. Hatta Mario haricinde bir oyuncuyla (Dame N'Doye) daha anlaşmaya varmıştık ve uçak biletlerine kadar alınmıştı. Mario sonrasında teklifimizi kabul ettiğini söyledi ve tekrardan ona yöneldik. İnsanlar şöyle bakıyor: 'N'Doye'u alacaklarmış, ne kadar vizyonsuzlar' diyorlardı ama bunu bilemezsin belki o da çok farklı işler yapacaktı… Mario ise bir projeydi, hem onun Milli Takıma gitmesi hem de bizim marka olarak çokça ön plana çıkacağımız bir profildi. Bu anlamda onun transferi, oynadığı oyun ve sonrasında kazanılan şampiyonluk tam istediğimiz gibi olmuştu" dedi."ADRIANO TRANSFERİNDE ÇOK HEYECANLANMIŞTIM"Adriano'nun transfer sürecine de değinen Naibi, "Yine çok uzun bir süreç geçirmiştik Adriano transferinde. Yaklaşık 15 gün Umut Güner ve Ahmet Bulut ile birlikte Barcelona'daydık. Bu isimlerle her gün otelden çıkış yapıp, tekrar giriş yapıyorduk. Bir süre sonra Adriano ile anlaşmayı sağladık, tam işi bitirdik döneceğiz dediğimiz dönemde İstanbul'da bir bombalı saldırı meydana geldi ve Adriano vazgeçme dönemine girdi. Ardından 2-3 günlük bir süre geçti, biz tekrardan anlaşma zeminini sağladık bu sefer de bir darbe girişimi meydana geldi. Neyse bir şekilde Adriano ile görüştük ve anlaşma zemini oluşturmadan İstanbul'a gitme kararı aldık. İmza atılmadan bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek, profesyonel anlamda yapmış olduğum en yanlış hareketlerden bir tanesiydi. Adriano'ya gel kendin gör, burası güvenli demiştik ve 2 gün içerisinde karar vermesini istemiştik. Eşiyle birlikte İstanbul'a geldik ve Adriano, İstanbul'a geldikten 6-7 gün sonra burasının güvenli olduğunu ve anlaşmak istediğini söyledi. Ama tam tersi olsaydı, anlaşma olmadan İspanya'ya geri dönseydi bizim için çok skandal bir iş olacaktı" diye konuştu.Lucas Leiva'nun süreci ile ilgili ise Naibi, "O dönem bir orta saha transferi yapmamız gerekiyor ve Erdal Torunoğulları ile birlikte bu süreci yönetmek adına İngiltere'ye gittik. Oyuncuyla, oyuncunun menajeriyle, Liverpool kulübü ve kulüp yetkilileriyle her konuda prensip anlaşmaya vardık. Ancak o anlaştığımız dönemde Liverpool'un orta saha oyuncularının tamamı ya sakattı ya da cezalıydı. Lucas Leiva ise kadroda hiç düşünülmeyen ve sezon başından itibaren oynatılmayan oyunculardan bir tanesiydi. Dönemin Liverpool patronu Brendan Rodgers, çıkacakları maçta yokluktan ötürü Lucas Leiva'yı oynatacağını ve bu maçtan sonra transferinin gerçekleşmesini istedi. Leiva o maçta muazzam oynadı ve maçın adamı seçildi. Akşam o dönem Liverpool Genel Sekreteri Ian Ayre bizi aradı ve oyuncuyu göndermekten vazgeçtiklerini söyledi" açıklamasında bulundu."VICTOR VALDES'TEN VAZGEÇTİK""Bavullarını toplamış ve gelmeye hazır olan Victor Valdes'ten biz vazgeçmiştik, diğeri ise Ospina transferiydi" diyen Naibi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ospina ile 7-8 yıl önce Samet Aybaba döneminde Beşiktaş iletişime geçiyor ancak 200-300 bin Euro bir farktan ötürü transfer gerçekleşmiyor. Bu fırsat kulübün önüne tekrar geldi ve değerlendirmek için çalıştık. Arsenal'de oynuyor o zaman ama çok maça çıkmıyor, biz Arsenal ile görüştük kulüp yetkilileri bize bonservis beklentilerinin olduğunu söyledi. O dönem bizim de öyle çok bonservis verme gibi bir durumumuz yoktu. Son görüşmeyi Ospina'nın evinde yapma kararı aldık. Ospina ve menajerine de bavulları hazırlayıp kapının önüne koymalarını, çocuklarının da Ospina'ya ne zaman gideceğiz sıkıldık artık buradan demelerini istedik. Arsenal Sportif Direktörü Raul Sanllehi tam geldiği sırada bu senaryoyu uyguladık ama o Raul bize: 'Ali bana bunları yapmayın, bu numaraları yemem ben. İstediğimiz fiyat değişmeyecek bizim.""BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ AYRILMAK İSTERDİM"Ayrılık kararı aldığında bir kırgınlık hissetmediğini söyleyen Ali Naibi, "Kongre üyesi olduğun, 8 sene çok çalıştığın, emek verdiğin kulüpten daha iyi ayrılmayı isterdim. Şu an o kırgınlık yok, hiçbir şey yok içimde" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTERİM""İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu görürüz" ifadelerini kullanan Naibi, "İstekli, arzulu bir takım var. Beşiktaş taraftarının sahada görmek istediği bir takım mevcut. ve bu takımı o taraftarla sahada görmeyi çok istiyorum. Sergen hoca da sürekli bundan bahsediyor, hakikaten çok yakışıklı bir takım olur sahada" diye konuştu."RIDVAN YILMAZ VE ERSİN DESTANOĞLU İLE ALAKALI YURT DIŞINDAN BİLGİ SORANLAR OLUYOR"

Naibi, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ile ilgili ise "Bu oyuncuların geleceği ile alakalı aramızda sürekli konuşurduk. Rıdvan geliyor, Ersin geliyor diye. Hatta şu an Alanyaspor'da kiralık oynayan Ahmet Gülay'dan çokça bahsederdik bu şekilde. Bu iki oyuncunun da gelişimi ile alakalı yurt dışından tanıdığım sportif direktörler bana bilgi soruyor. Gelecek çok aydınlık gözüküyor onlar adına" dedi.

