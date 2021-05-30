Ali Naibi Kayserispor'da
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Ali Naibi Kayserispor'da

Ali Naibi Kayserispor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Ali Naibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor, anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Ali Naibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Sportif Direktör Ali Naibi ile anlaştığını açıkladı. Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen, yine bu dönemdeki aktif rolüyle kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu bulunan Ali Naibi ile Kulübümüz üç senelik sözleşme imzalamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu imza töreninde, önümüzdeki üç sene boyunca Futbol Direktörü olarak görev yapacak Ali Naibi'nin Kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası futbol camiasında önemli bir temsil kabiliyeti bulunan Futbol Direktörümüz Ali Naibi'ye Kayserispor Ailesi olarak hoş geldin diyor, Kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz" denildi.

Ali Naibi Kimdir?

1984 yılında İstanbul'da doğan Ali Naibi İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra 2012 yılında futbol dünyasına adım atan Ali Naibi, 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevini üstlenmiş olup kariyerinde 2 Süper Lig Şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali gibi önemli başarılara imza attı.

2017 yılında TFF'nin düzenlediği Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nı başarıyla tamamlayan Ali Naibi, 2019 yılında Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Müsabakalar Çalışma Grubu'nda görev aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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