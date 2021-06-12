Ali Naibi: "Kayserispor, Avrupa Kupası'na katılan takımlardan birisi olacak"
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Ali Naibi: "Kayserispor, Avrupa Kupası'na katılan takımlardan birisi olacak"

Ali Naibi: 'Kayserispor, Avrupa Kupası'na katılan takımlardan birisi olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, sarı kırmızılı takımın yeni sezon için hedefini açıklayarak, "Kayserispor, Avrupa Kupası'na katılan takımlardan birisi olacak" dedi.

Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, sarı kırmızılı takımın yeni sezon için hedefini açıklayarak, "Kayserispor, Avrupa Kupası'na katılan takımlardan birisi olacak" dedi.

Kayserispor ile anlaşmaya varan ve işbaşı yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, sarı kırmızılı takımın önümüzdeki sezonki hedefi ile ilgili olarak "2 senedir zor günler geçiren Kayserispor'u korkulu rüyadan uzak tutmak. Sonrasında ise Avrupa kupalarını katılmak adına çaba sarfeden bir ekip oluşturmak. Kayserispor'u tepe takımların hemen peşinde sürekli mücadele eden takım konumuna getirmek istiyoruz. Tabiki bunu 1 sene de başarmamız mümkün değil. Bir iki sezon içerisinde bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kayserispor ile anlaşmaya vardığı süreci de özetleyen Ali Naibi, "Kayserispor ile anlaşmak adına Kayseri'ye geldiğimde tesisleri gezdim. Yapabileceklerimizi konuştuk. Başkanımız, 2 sene içerisinde yaşananları anlattı. Kulübün durumunu izah etti. Kayserispor'a neler yapabileceğimi düşünüp tartıp karara vardım. Açıkçası zor bir göreve geldim. Ama Türkiye'de kolay bir kulüp yok görev yapmak adına. Kayserispor'un farklı bir yanı burada büyük potansiyeli olması. Muhteşem tesisleri var, stadı var, arkasında iyi bir desteği var. Bu potansiyeli tekrardan ortaya çıkarıp 2 yıldır yaşanan korkulu rüyadan uyanıp önümüzdeki süreçte daha güçlü, büyüklerin ardında yeralan güçlü bir takım olması adına görevi kabul ettim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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