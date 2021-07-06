Ali Murat Alatepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi
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Ali Murat Alatepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi

Ali Murat Alatepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Ali Murat Alatepe geliyor. Peki, Ali Murat Alatepe kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Siyasetçi Ali Murat Alatepe'nin kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Ali Murat Alatepe kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Ali Murat Alatepe, 1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Ali Murat Alatepe doğum tarihi : 1966

Ali Murat Alatepe kaç yaşında : 54 yaşında

Ali Murat Alatepe nereli : Erzurum

Ali Murat Alatepe mesleği ne : Siyasetçi

Alatepe, evli ve 3 çocuğu var. Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti'de belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi seçildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütçe ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. 2012 yılından beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığını yapmakla birlikte, 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt - İBB meclis Üyesi seçildi.

2017 Aralık tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı, yapılan oylama sonucu AK Parti'nin adayı Ali Murat Alatepe seçildi.

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Ali Murat Alatepe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Murat Alatepe'nin hayatı ve biyografisi - Haberler
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