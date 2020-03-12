Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa ediliyor
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Mamak Belediyesi, Murat Köse, Ankara, Mamak, Güncel

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa ediliyor

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikle Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı.

12.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:31
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa ediliyor

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikle Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı. Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşku Gökbilim Merkezi'nin yeniden inşa edileceğini duyurdu.


Mamak Belediyesi, 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bilim Söyleşisi" programında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı ağırladı. Programda eğitim ve bilime yatırım yapmaya ve gelecek için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak Ankara'daki tek ve Türkiye'nin en büyük gök bilim merkezimizi tekrar inşa ediyoruz" dedi.


Türkiye'nin gençlerine çok güvendiğini ifade eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise, "Çocukken bizlere neyi nasıl yapamayacağımızı anlatırlardı. Bugün ise pek çok şeyi kendi kaynaklarımızla üretmeye başladık. Bunlardan en önemlilerinden biri de uydularımız. Türksat 6A tamamen yerli ve milli imkanlarla yakın zamanda üretilmiş olacak. Gözlem uydumuz İmece de yakın zamanda faaliyete geçecek. Bu uydularımızın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretiliyor olması gerçekten çok değerli. Ülkemizin potansiyeline inanmak gerekiyor. Bugün yaptıklarımız gelecekte sizlerin referansı olacak. Bu açıdan Mamak çok şanslı, çünkü fizik mühendisi bir belediye başkanı var. Mamak'ta çok daha fazla bilimin üretildiği, bilimin konuşulduğu günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum" dedi.


Türk gençlerinin her şeyi başaracak potansiyeli olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Kendinize, yüreğinize, geçmişinize, geleceğinize inanın. Bu memleketin evlatları geçmişte çok şey başardı. Bugün de başarıyor, yarın da başaracak. Bunun için tek gerekli olan bilgi. Bilgiye sahip olmanız ve onu kullanmanız gerekiyor" dedi.


"Yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz"


Yarınların bilim ve teknoloji ile kalkınarak gelişen ülkelerin elinde olacağını ifade eden Köse, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.' Bu kapsamda da bilim ve teknoloji alanlarında söz sahibi olabilmemiz için yapılan çalışmaların destekliyor, Mamak'ın gençlerini bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mamak Belediyesi olarak vatan ve bayrak sevgisini kalbine, bilim ve teknoloji aşkını zihnine yerleştirmiş, üretken, fark oluşturan, değer katan, yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz" dedi.


Konuşmaların ardından bilim söyleşisi programı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sunumu ile devam etti. Mandal, çalışmanın ve hayal kurmanın anahtar kavramlar olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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