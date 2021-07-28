Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
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Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor

Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyünde yaşayan 14 yaşındaki Ali Olgun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri başta olmak üzere birçok eseri çiziyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyünde yaşayan 14 yaşındaki Ali Olgun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserleri başta olmak üzere birçok eseri çiziyor. Katıldığı resim yarışmalarında Türkiye'de 5'incilik uluslararası alanda ise 9'uncu olan Ali, köyün Picasso'su olarak anılmaya başlandı.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde besicilik yapan ailesiyle yaşayan ve hayvanlara bakan Ali Olgun yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. 4'üncü sınıfta okuduğu sırada resim yeteneğini keşfeden Ali, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle kendini geliştirmeye başladı. Profesyonel destek almadan kafasında canlandırdığı tasarımları kağıda çizen Ali, ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerine benzer çizimleriyle köyün Picasso'su olarak anılıyor.

2020'de katıldığı resim yarışmalarında Türkiye'de 5'incilik, uluslararası alanda ise 9'uncu olan Ali, hayallerinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Tüm imkansızlıklara rağmen hayata umut dolu baktığını ifade eden Ali Olgun, "Resimlerimin paylaşılmasını çok istiyorum. Güzel eserler üretmek istiyorum aynı zamanda duvarlarda resim çizmeyi de çok seviyorum çizdiğim resimlerden mutlu oluyorum. 8'inci sınıfta pandemiden dolayı öğretmenimi göremedim okul olmadığı için evde videolar izleyerek kendimi geliştirmeye devam ettim. Bizim hayvanlarımız var onları besliyoruz ben de babama ve anneme yardım ediyorum. 2020 yılında bir yarışmaya katıldım Türkiye'de 5, dünyada ise 9'uncu oldum buna rağmen kimse beni desteklemedi yalnız olduğumu hissettim" dedi.'ÇOCUĞUMUN HAYALLERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUM'

8 çocuk babası Ramazan Olgun (58), oğlu Ali ile gurur duyduğunu belirterek, yetkililerden destek çağrısında bulundu. Olgun, "Oğlum çok başarılı. Yetenekleri var ama ona destek çıkılmasını istiyoruz. Birilerinin elinden tutmasını, keşfedilmesini hayallerine kavuşmasını çok istiyorum. 8 çocuğum var bunlardan 5'i öğrencidir maddi durumum yetersiz kalıyor. Ali'ye de gelişimi konusunda destek olamıyorum. Çocuğumun hayallerine kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.


Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor
Ali, köyün Picasso'su olarak anılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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