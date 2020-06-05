HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ali Koç: "Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası, "Nihat Bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından çok yerinde bir açıklama yapmıştır, iç dünyasını dışarı çıkarmıştır.

Ali Koç:
05.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:58

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası, "Nihat Bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından çok yerinde bir açıklama yapmıştır, iç dünyasını dışarı çıkarmıştır. Biz 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik, yıllar sonra bir kez daha bizi sıkı sıkı kenetledi" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşmasına yanıt verdi. Kulüp televizyonuna konuşan Koç, "Başkanvekili Semih Özsoy'un yaptığı açıklamaların sonuna kadar arkasındayız. Gönül isterdi ki, bu süreçte bu gibi konularla spor camiasını üzecek konularla meşgul olmasaydık. Biz bekledik, dün gece gelen açıklamalardan sonra. Neden bekledik? Çünkü hepimiz canlı röportajlarda hata yapabiliriz. Kendimizi yanlış ifade etmiş olabiliriz. Dolayısıyla da bekledik. Özür dilemek bir erdemdir. Belki, Nihat Özdemir bir açıklama yapar dedik ancak olmadı" dedi.

"Gerçek yüzünü gösterdiği için teşekkür ederim"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak Ali Koç, "Nihat Bey'in açıklamaları bana sorarsanız ilk açıklamalarından da beter ve daha talihsiz. Ben Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ederim. Aslında Nihat Bey tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görmesi açısından çok yerinde bir açıklama yapmıştır, iç dünyasını dışarı çıkarmıştır. 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. Yıllar sonra 3 Temmuz'a yakın bir tarihte, 3 Temmuz'a benzer açıklamalarla bizi yıllar sonra bir kez daha bizi sıkı sıkı kenetledi. Başkana sıkı sıkıya teşekkür ediyorum. Söz konusu Fenerbahçe ise gerçek yüzünü gösterdiği için teşekkür ederim. Neyle mücadele ettiğimizi bir kez daha hatırlara getirmiştir. Onun için bu teşekkürü söyleyeceğim" dedi.

"Fenerbahçe'ye kurulan tuzaklar, kumpaslar alenen ortaya çıkmıştır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii biz muhtelif zamanlarda federasyonlarla yaşadığımız sıkıntıları dile getiriyoruz. Hakem kararları, kurullar, harcama limitleri olur. Biz bu konularda çok çektik. Bir federasyon başkanı, bu söylemleri sarf etmiştir. Düzeltmedi sözlerini ve tam tersi istikamette gitti. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı, kurulan tuzaklar, kumpaslar alenen ortaya çıkmıştır. Devletimiz tarafından da bu yapılanların kumpas olduğu kabul görmüştür.

3 Temmuz kumpasını savunan, hatırlatan, ne diyor, '9 yıldır şikeye rastlamadık.' diyor. Sanki o tarihte rastlanmış gibi. Düzeltmedi bu sözlerini. 18 yıl boyunca Fenrbahçe'ye hizmet etmiş biri, bu ülkede bu örgüte karşı bayraktarı olan bir kulübe bu sözleri söyleyebiliyor. Camiamızdaki infial, tepki, mektuplar, mailler, telefonlar bu infialin bir ispatıdır.

Kendisi, asıl rezaleti bizim konuyu saptırmamıza bağlıyor. Velev ki biz fırsatçıyız, bizim kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, mesaj yağdıranlar, rakip taraftar olarak bunu söyleyenler de farklı algılamamışlar. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar.

Zamanlama manidardır. Liglerin başlamasına 1 hafta var. Çok daha önemlisi, 3 Temmuz davaları var temmuzda. Mahkemeler başlamadan önce bu lafları etti. Kurgulanmış bir röportajdır yoksa spontane bir cevap mıdır bilemiyoruz, sorgulamak zorunda hissediyoruz. Bu sözler aslında, sadece Fenerbahçe camiasına değil. O zaman büyük bir mücadele veren, kulübümüzün liderliğini yapan başkanımız sayın Aziz Yıldırım, yani Nihat Bey'in de dostu olan kişiye karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

"Kongre üyeleri, tarihte örnekleri olduğu gibi kulübü sahiplenmişlerdir. Burada benzer bir durum görüyorum"

Başkan Koç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Başkanın itinayla seçildiğini, manevra alanının kısıtlı olduğunu birkaç kez belirtmiştim. İstifa edeceğini veya etmesini beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Kulüp üyeliğinden ihraç bir sürece bağlıdır. Tüzüğümüzde de net bir şekilde tarif edilmiştir. Bu yönetim kuruluna kalan bir karar değildir. Bu gelen yoğun talepler, tepkiler, mesajlar, başvurular ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir. Taraftarlarımıza söylemek istediğim şu. Fenerbahçe'yi gerçek anlamda, gönülden, özümsememiş biri için çok da fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Belki de fayda sağlayacaktır. Mükafat olacaktır. Fenerbahçe'nin gücü, kulübün sahibi olan kongre üyeleri ve taraftarlarıdır. Kongre üyeleri, tarihte örnekleri olduğu gibi kulübü sahiplenmişlerdir. Burada benzer bir durum görüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Spor
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi Spor
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Spor
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Spor
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış Spor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Spor
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Kariyerini kenara bıraktı, yaşlıların imdadına koşup gönülleri fethetti
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Adnan Menderes Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Beren Saat Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Malatya
Şu an buradasınız: Ali Koç: "Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 23:01:41. #1.15#
title