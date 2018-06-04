Ali Koç, Volkan Demirel'e Jübile Teklif Edecek

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un teşekkür edeceği isimler arasında kaptan Volkan Demirel yer alıyor. Sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciye yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Ali Koç, Volkan'la bir görüşme yapacak 37 yaşındaki milli kaleciye jübile teklif edecek.

BARCELONA'YI JÜBİLEYE GETİRECEK

Kabul etmesi durumunda kaptana yaraşır müthiş bir jübile tertipleyecek. Hatta Koç'un, Volkan'ın jübilesine sponsorluğunu yaptığı Barcelona'yı Saracoğlu'na getireceği ve kaptana dillere destan bir veda maçı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında.

"BU SON MAÇIMIZ OLABİLİR" DEMİŞTİ

Volkan Demirel de Aykut Kocaman gibi takım arkadaşlarına veda etti. Sanki bunu biliyormuş gibi Volkan Demirel, Konyaspor maçından sonra takım arkadaşlarına, "belki de bu sizinle oynadığım son maçtı. Hakkınızı helal edin" sözlerini kullamıştı.

(Foto Spor)