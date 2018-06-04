Ali Koç, Volkan Demirel'e Jübile Teklif Edecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 40 yaşına kadar oynamak istediğini açıklayan Volkan Demirel'e jübile teklif edecek.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un teşekkür edeceği isimler arasında kaptan Volkan Demirel yer alıyor. Sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleciye yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek. Ali Koç, Volkan'la bir görüşme yapacak 37 yaşındaki milli kaleciye jübile teklif edecek.
BARCELONA'YI JÜBİLEYE GETİRECEK
Kabul etmesi durumunda kaptana yaraşır müthiş bir jübile tertipleyecek. Hatta Koç'un, Volkan'ın jübilesine sponsorluğunu yaptığı Barcelona'yı Saracoğlu'na getireceği ve kaptana dillere destan bir veda maçı düzenleyeceği gelen bilgiler arasında.
"BU SON MAÇIMIZ OLABİLİR" DEMİŞTİ
Volkan Demirel de Aykut Kocaman gibi takım arkadaşlarına veda etti. Sanki bunu biliyormuş gibi Volkan Demirel, Konyaspor maçından sonra takım arkadaşlarına, "belki de bu sizinle oynadığım son maçtı. Hakkınızı helal edin" sözlerini kullamıştı.
(Foto Spor)
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İNŞALLAH ALLLAHIM FUTBOLA zarar veren mafyası ayısı dayısı kim varsa gidiyor bugünleri de görcekmiydikCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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GS liler tebrik ediyor ama basari geldigi zaman yine nefret edeceklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşanlah güzel derbiler izlicez yılardır derbilerin bile tadı yoktuCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALİ BAŞGAN VOLKANI SİRKE GÖNDER SERVETİNE SERVET KAZANDIRIR ÇOK PARA KAZANIRSINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BİR GSLİ OLARAK ALİ KOÇU TEBRİK EDERİM ARTIK ARAMIZDAKİ KARA KEDİ AZİZ YILDIRIM DA GİTTİĞİNE GÖRE BUNDAN SONRA FENEV DEMİYCEM FENER DİYECEĞİM ALİ KOÇTAN VOLKANI GÖNDERMESİNİ DE BEKLİYORUZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır