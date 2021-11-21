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Ali Koç ve yöneticiler stada geldi

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Ali Koç ve yöneticiler stada geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi için stada giriş yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi için stada giriş yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne giriş yaptı. Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri, Galatasaray yönetimi protokol tribünü girişi önünde karşıladı. - İSTANBUL

Ali Koç ve yöneticiler stada geldi

Ali Koç ve yöneticiler stada geldi

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