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Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilerden, TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilerden, TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Nüket Küçükel Ezberci de yer aldı.

Görüşmenin ardından Ali Koç, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, sarı-lacivertli ekibin 2021-22 sezonu formasını takdim etti.


Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticilerden, TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

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