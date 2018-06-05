Ali Koç'un Mazbata Törenine 20 Bine Yakın Taraftar Katıldı

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumunda gerçekleştirilen mazbata törenine 20 bine yakın taraftar akın etti. Türk futbol tarihinde ilk kez bir mazbata törenine bu kadar yoğun bir katılım gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun Mazbata Töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.

Saat 17:00 itibariyle Fenerium Tribünü'ne A1, A2, B5, B6, C1, C2, 1 ve 10 no'lu kapılardan giriş yapabilen taraftarlar ise tribünü tıklım tıklım doldurdu.

20 BİNE YAKIN TARAFTAR KATILDI

Ülker Stadyumunda gerçekleşen törene yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.

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YORUMLAR (16)

  • TUNÇ06:
    Takımı desteklemek için gelmediler yuhalamaya geldiler taraftar şampiyonluktan etti FB şimdi de gerzekler gelsen ne gelmesen ne başkan seçilmişin ..
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  • TARAFTARINSESİ:
    Bunlar Olayı eskideki gibi çok yanlış anlamışlar şampiyon olduklarını zannetmişler :D siz varya siz ^^
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  • SİNEK HAMDİ:
    Bunların hiç işi gücü yokmu??? Yoksa gidip Kadıköy sahilini dolaşın. Orada boşa vakit kaybetmeyin. Gereksizler
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