Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı - Haberler Spor
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Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı

Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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