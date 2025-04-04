Çiğdem Simavi, Espressolab'in İstanbul Merter'deki merkezine gitti. Ziyarete dair fotoğrafları EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ sosyal medya hesabından paylaştı. Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi EspressoLab'e destek verdi mi?

ÇİĞDEM SİMAVİ ESPRESSOLAB'E DESTEK VERDİ Mİ?

Çiğdem Simavi, Espressolab'in İstanbul Merter'deki merkezine gitti.

Ziyarete dair fotoğrafları EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocadağ, "Bugün Espressolab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

Çiğdem Simavi, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç'un ikinci eşi olarak tanınmaktadır. 1957 yılında Rahmi Koç ile evlenen Çiğdem Hanım, bu evlilikten Mustafa, Ömer ve Ali Koç olmak üzere üç çocuğa sahip olmuştur.

Çiğdem Simavi, 1957 yılında Rahmi Koç ile evlenmiş ve bu birliktelikten Mustafa Koç (1960), Ömer Koç (1962) ve Ali Koç (1967) dünyaya gelmiştir. Rahmi Koç ile olan evliliği 1970'lerde sona eren Çiğdem Hanım, daha sonra Günaydın Gazetesi'nin eski sahibi Haldun Simavi ile evlenmiştir.