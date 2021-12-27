Ali Koç: "UEFA'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. - Haberler Spor
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Ali Koç: "UEFA'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti.

Ali Koç:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ali Koç: "UEFA'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti.

Ali Koç: " Uefa'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; 'UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin'. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz." - İSTANBUL

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