Ali Koç: "Türkiye'de ciddi bir hakem krizi var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'de ciddi bir hakem krizi olduğunu söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından konuşan başkan Ali Koç, hakem kararlarının bu sezona, bu Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ya da bu Merkez Hakem Kuruluna (MHK) has bir durum olmadığını belirtti.

Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı algısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, "Türkiye'de ciddi bir hakem krizi var. Keşke Türkiye'de şampiyonlukların sadece saha içinde kazanılmadığı olgusunu değiştirebilsek. Bu çok acı bir durum. Biz bunu kanıksadık, çok insanda inanıyor. Ben inanmak istemiyorum ama inanmak durumunda kalıyorum. Bu olguyu hep beraber, tüm paydaşlar değiştirmeliyiz. Bunun içinde radikal, yapısal değişiklikler, reform, devrim derecesinde adımlar atmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmadıkları için camia tarafından eleştirildiklerini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Biz mümkün olduğu kadar polemiklerin, kavgaların, tartışmaların, kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili yaşanan hakem sorunlarını kısır çekişme olarak görmüyorum. Sahaya işimize odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen olaylar, şartlar, hadiseler bizi ister istemez bu işin içine çekiyor. Hakem kararları, bize göre hakem hataları bazılarını kasıtlı olarak gördüğümüz bazı gelişmeler bizi fazlasıyla endişelendiriyor. Milyonlarca taraftarın sesini dinlerseniz ciddi bir sıkıntı var. Bu sene erken başladı. Geçen sene 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonraki 7 maçımızda 21 puanın sadece üçünü alabildik. O dönemde yaşadıklarımızı da hepiniz biliyorsunuz. Kazanıyoruz, kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere bizi rahatsız eden bir standartsızlık var. Hakem kararlarında ve VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Bu sadece Fenerbahçe'ye özel bir durum da değil. Antalyaspor, Sivasspor ve başka bazı kulüplerimizde ciddi serzeniş içerisinde."

"Hakemlik zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, hakemliğin zor bir meslek olduğunu ama bu kadar kötü yönetim göstermenin daha da zor olduğunu ifade etti.

Federasyon ve başkanları ile MHK ve başkanlarının değiştiğini ama krizin hiç değişmediğini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini düşünüyoruz. Evet hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bunun üzerine VAR geldi. Çizgi teknolojisi neredeyse yüzde yüz isabetli kararlar veriliyor. VAR çok daha çeşitli pozisyonlara bakıyor ama insan bu teknoloji gelince minimize edilmiş hata bekliyor. Bu teknoloji iyi kullanılırsa fayda verir. Bu teknolojiyi kullananlar da insanlar. Mesele geçen sene Kayseri maçında 3 penaltımızın verilmediği faulden bir gol verilip 1-0 kaybettiğimiz Kayseri maçında 3 tane yüzde yüz penaltıda VAR'a dahi gidilmedi. orada VAR hakemi kimdi ' Tugay Kaan Numanoğlu. Geçen hafta Beşiktaş maçını yöneten hakem. Ana hakem kimdi ' Arda Kardeşler. Son maçımızda VAR odasındaki arkadaşımız. İnşallah bunlar tesadüftür ama ne yazık ki bize sistematik geliyor. Bizler hakem hatasıyla kastı ayırt edebilecek durumdayız. Hiçbir şey artık gizli kalmıyor. Her şey ortada. Açıklasınlar bilmek istiyorum, desinler ki evet sizin futbolcunuz yalan söylüyor hakeme çıkarken hakaret etti. Şu nedenle o sarı kartı gördü. Hakaret etse zaten kırmızı kart görmesi lazım. Altlık yapılması bizi rahatsız ediyor. Hakemin notunu açıklasınlar. Bu hakem 1 hafta mı maç almayacak ' Herhalde 1 hafta almayacaktır, gerçi geçen sene Kayseri maçından sonra maç aldılar ama bu hakem ne olacak '"

"O pozisyona kırmızı kart vermeyecek hakem, bu işi yapmamalı"

Ali Koç, Beşiktaş maçında Josef de Souza'nın Mauricio Lemos'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gösterilmemesini eleştirdi.

Kendilerinin de genç hakemlerin atanmasını ve yeni hakemlerin çıkmasını istediğini hatırlatan Koç, "Hakemlik camiasında değişik dengeler, değişik güç odakları, değişik beklentiler, hesaplar, kitaplar olduğunu eski yeni bir sürü hakem ifade ediyor. Ben bir yönetici olarak ne kadarı doğru bilmiyorum ama ortada bir gerçek var ki bir sıkıntı var. Geçen hafta bizim maçımıza genç bir hakem atandı, cesur bir karar ama hakem üstünde yaşanan spekülasyonlardan sonra hakem bu maçı katletti. İki takımda rahatsız ve şikayetleri var. Bizden belki 1-2 oyuncu atılmalıydı, bize göre 2. gol olmamalıydı öncesinde faul var. Josef'i tanırım, iyi bir insandır. Kasten yaptığını düşünmek istemiyorum ama yani karate literatürüne girecek bir müdahaleyi sarı kartla geçiştirildi. O pozisyona kırmızı kart vermeyecek hakem, o pozisyondan dolayı orta hakemi VAR'a çağırmayacak VAR hakemi bu işi yapmamalı. Bu kadar net. Bu spekülasyona açık bir konu değil." şeklinde görüş belirtti.

"Ortada bir kriz var mı yok mu'"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF başkanı ile MHK başkanının kamuoyunu aydınlatması gerektiğini de anlattı.

Teknolojiye rağmen hataların arttığının altını çizen Ali Koç, "TFF başkanımıza ve ilgili arkadaşlara sormak istiyorum, MHK başkanımıza ve ilgili arkadaşlarına da sormak istiyorum. Ortada bir kriz var mı, yok mu ' Adreslenmesi gereken sorunlar var mı, yok mu ' Ligin 4'te 1'ini azıcık aştık, kriz var mı yok mu ' Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular, yapılan hakem hataları, şikayetçi takım sayısı... Evet burada bir problem var. Biz bu problemi adresleyeceğiz, çalışacağız, kriz masası kuracağız ve en aza indirmek için her şeyi yapacağız denirse biz de Fenerbahçe olarak destek veririz. Buna mukabil sıkıntı, problem yok her şey yolunda deniyorsa biz de Fenerbahçe olarak yolumuzu buna göre çizeceğiz. Bunu açık ve net biçimde belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçlarda 2 gözlemci olsun"

Ali Koç, hakem atamalarına ilişkin MHK'ye öneride bulundu.

Şikayet ettikleri konuda çözüm önerisi de sunduklarını ifade eden Koç, "Maçlarda 2 gözlemci olsun. Bir tanesi maçlar bitince pazartesi kapalı bir odaya girsin seyretsin aynı formu doldursun. 2 form bilgisayara girsin, buradan çıkacak rakamın averajı hakemin notu olsun ve bunlar açıklansın. Şeffaf bir şekilde. Niye açıklanmasın. Bakın bu açıklanırsa her hafta ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçeriz. Bunun açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Bu sadece fayda sağlar. Biz bu konuyu aşacaksak devrimsel reformlar lazım. Bunlardan bir tanesini öneriyoruz. Hem şikayet ediyor hem çözüm önerisi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakem atamalarının doğru yapılmadığını düşündüğünü de aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O hafta maçlarınıza vereceğiniz hakemleri her hafta MHK-TFF önderliğinde bir milli piyango çekilişi gibi televizyon önünde çeksinler. Belli sayıda maç var, belli orta hakem açıklanacak çekelim görelim ne zararı olabilir bunun. Düşünemediğimiz bir zararı varsa çıkıp söylesinler 'Fenerbahçe'nin böyle önerisi oldu ama bize göre bu önerilerin şu sakıncası var' desinler. Bu kaotik ortam böyle gitmez. Yapılan yatırımlara, sahada verilen çabaya, saha dışında yöneticilerin çalışmalarına yazık. Türk futboluna yazık. Bu kafayla biz buraya kadar gideriz, her sene geriye gidiyoruz. Türkiye'de Süper Lig'de şampiyon olacak takım sadece saha içi performansıyla değil saha dışında da etkin olacak ki şampiyon olabilecek algısını yıkalım. Bunun kimseye faydası yok. Dolayısıyla MHK ve TFF'ye çağrım budur. Önerilerim budur."

Geçen sene "Zorlu" ve "MHK başkanı Ali Koç'un işçisiymiş" algılarını yaşadıklarını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Adam 30 senedir Arçelik'in yüzlerce yan sanayisinden biriymiş. Hayatımda 2 kere gördüm. Böyle bir algı. Bu senede 2 algıyla başladı. Biri Rıdvan Dilmen sezonu, ikincisi de Fenerbahçe şampiyon olacak. Rıdvan Dilmen sezonunu oluşturanlar geçen senede aynı algıyı oluşturanlar bunlar her sene bu işe sistematik bir şekilde yaklaşıyor. Hakemler diyorki böyle bir algı var Fenerbahçe lehine bir şey çalarsam sıkıntı olur. Geçen haftanın hakeminin Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yöneticisi olduğu söylendi. Deli saçması diye baktık. Ben yinede araştırdım söz konusu şirkette çalışmıyor. Bütün 74 bin kişi içinde araştırdım orada da çıkmadı. Geçen sene böyle yaptılar bakalım taşeronlarda var mı dedik yüzlerce taşeronun yani 200-300 bin kişinin çalıştığı bir ortamda tek tek bakmak mümkün değil. Söz konusu hakemin bugüne kadar çalıştığı bütün yerleri çıkarttık. Bizimle hiçbir şekilde yakından, uzaktan, sınırından ilişkisi olan bir durumda değil. Bunu federasyona ifade ettik, rica ettik ya hakemi değiştirin ya 2 kelime edin bunlar doğru değildir deyin dedik. Tamam dediler cumartesi yapacaklardı, dediler ki biz hakemle konuştuk, ettik gerek görülmedi. Bence yanlıştı, hataydı. Resmi bir konferansta dillendirildi sonra babası Fenerbahçe'de top oynamış diye. Babası Malatya'da oynamış Fenerbahçe ile yolu hiçbir zaman kesişmemiş. Fenerbahçe ile ilişkilendirilen bir şirkette çalışıyormuş. Bizler bu seviyede bu algıları oluşturmamamız lazım. Kazanmak için her şey mübah yaklaşımında olmamak lazım. Bunları yapan, bu algıyı geçen hafta oluşturan herkesi ayıplıyorum. Bunun bertaraf edilmesi için hamle yapmayanları da ayıplıyorum."

Ali Koç, hiçbir takımın kötü oynasa dahi hakem kararlarıyla maç kaybetmeyi haketmediğini dile getirerek, "Hakemlerin Türk futbolunu krize sürüklediği bu ortamı adreslemek, minimize etmek için imkanlar ve yollar var. Birkaç örneğini verdim. Lütfen MHK başkanı çıksın bazı açıklamalarda bulunsun. Kriz masasıysa kriz masası kurulsun. Sorunun dibine inilsin. Bu böyle gitmez. Bu sene geçen sene yaşadığımız endişeleri taşıyorum ve bunu adresliyorum. Bu sene ile geçen senenin farkı, biz bu sene çok daha kuvvetliyiz ve bu işler erken başladı." ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem durumuna içinin sinmediğini ama ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Koç, şunları anlattı:

"İnşallah biz bu sene ipi göğüsleyeceğiz. Hiçbir zaman iddialı, büyük konuşmadım ama bu sene baktığımız zaman işler istediğimiz gibi gidiyor. Futbol performansı olarak bakarsak evet puanımız iyi, ilk 3 takım 23 puanda ama daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Evet 15 senedir görmediğimiz bir deplasman performansı var süper ama iç sahada hiç beklemediğimiz neticeler alıyoruz, bu problemi çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız müthiş ki daha golcülerimiz tam devreye girmedi ama şampiyonluk adayları içinde en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. Bunları adreslememiz lazım. Derin bir kadromuz var, bunun kıymeti, önemi ocak ayından sonra 3-4 günde bir maç yapacağımız dönemde daha iyi farkına varılacak, daha iyi anlaşılacak. Orada bizim bir rekabet avantajı oluşturacağımızı düşünüyorum, umut ediyorum. Hocamızdan memnunuz. Mesela ne yapıldı, önce Fenerbahçe şampiyon olacak dendi sonra 12. haftada hoca sorgulanmaya başlandı. Bunlar klasik, biz bunları yemiyoruz da ne yazık ki taraftarımız bu golleri yiyor. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hocamızdan, teknik kadromuzdan, sportif direktörümüzden hizmet veren herkesten memnunuz. İnşallah uzun süreli beklediğimiz şampiyonluğu bu sezon sonunda taraftarlarımıza armağan edecek bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum."

Ali Koç, sözlerini devre arası transferi ve gündeme gelen Mesut Özil transferiyle sonlandırdı:

"Elden oyuncu çıkarmazsak çok fazla transfer yapacak manevra alanımız yok ama ihtiyacımız olan noktalar var. Mesut Özil FenerOl'dan beri gündeme gelen bir konu. Mesut Özil iyi bir Fenerbahçelidir. Ekonomik şartlarla ilgili o zaman da söylemiştim, bugün de söylüyorum. Fenerbahçe böyle ekonomik şartları kaldırabilecek konumda değil. Bizim için güzel bir rüya, rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür