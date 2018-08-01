Ali Koç Tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari maçını taraftarlarla beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanan hazırlık maçını kale arkası tribününde taraftarlarla beraber takip ediyor. Oyuncu tüneli çıkışından saha içine giriş yapan Ali Koç maçı kale arkası tribününde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte takip ediyor.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)