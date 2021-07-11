Ali Koç, Topuk Yaylası'ndan ayrıldı
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Ali Koç, Topuk Yaylası'ndan ayrıldı

Ali Koç, Topuk Yaylası'ndan ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası Tesisleri'nden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylası Tesisleri'nden ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç sabah saatlerinde takımı ziyaret etmişti. Futbolcularla selamlaşan ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir toplantı gerçekleştiren Koç, daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nden taraftarı selamlayarak helikopterle ayrıldı.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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