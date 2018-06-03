Yeni Başkan Ali Koç Balkona Çıktı, Kadıköy'de Yer Yerinden Oynadı!

Fenerbahçe Kulübü'nde seçimli olağan genel kurulun sona ermesinin ardından yeni başkan Ali Koç, taraftarlarla buluştu.

ALİ KOÇ'A TARAFTARLAR BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

TARAFTAR ÜLKER STADI'NIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Sabah saatlerinden itibaren stadın çevresinde bekleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadı'nın önünde toplandı.

TARAFTARIN İSTEĞİNİ KIRMADI

Taraftarlar, Ali Koç'u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan Ali Koç, Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi.

"HEP BERABER BAŞARDIK"

Taraftarlara burada kısa bir konuşma yapan Ali Koç, tezahüratlara eşlik etti. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, "Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım." açıklamasını yaptı.