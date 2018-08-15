Ali Koç, Taraftarlarla 3 Madde Üzerinde Anlaştı

Fenerbahçe'de Ali Koç taraftar gruplarıyla bir araya geldi. Oldukça verimli geçen toplantıda yönetimle taraftarlar 3 maddelik bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

ÜCRETSİZ BİLET YOK

Buna göre yönetimin taraftara sunduğu ilk madde ücretsiz bilet konusu oldu. Tüm taraftarların bilet alarak kulübe destek olmalarını isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu konuda taraftar gruplarıyla mutabakat sağladılar.

KÜFÜR EDİLMEYECEK

Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise tribünde küfrün kesinlikle engellenmesi. Başkan Ali Koç'un çok önemsediği bu konu hakkında yönetim kesinlikle taviz verilmemesini istedi. Taraftar grupları da bu konuda yönetimle hemfikir olduklarını ilettiler.

PANKARTLAR KULÜP ODAKLI OLACAK

Yönetimin bir diğer talebi ise taraftar gruplarının açtığı pankartların ve yaptıkları organizasyonların kulüp odaklı olmasıydı. Taraftar gruplarının isimlerinin kulübün önüne geçmemesini isteyen yöneticiler, bu konuda duyarlı olunmasını istedi.

Taraftar gruplarının diğer iki madde de olduğu gibi bunda da yönetimin talebine olumlu cevap verdikleri bildirildi.