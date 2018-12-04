Ali Koç'tan Ümidini Kesen Bazı Taraftarlar, Kasımpaşa Maçı Sonrası Aziz Yıldırım Tezahüratı Yaptı
2-2 biten Kasımpaşa maçı sonunda bazı Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.
TRİBÜNDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Fanatik'tenYusuf Dursun'un haberine göre; mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıköy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğününü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.
YORUMLAR (44)
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aziz başkan geri gelmeli ali koçun işi değil başkanlıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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baskan tokatlayamıyoruz hakem odası basamıyoruz maç satın alamıyoruz gel aziz baskanCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ulan takımın bu halde olmasının sebebi zaten aziz yıldırım. Şuanki yönetim kendilerinden öncekinin pisliğini temizlemeye çalışıyor. Adamlar bilmiyomu 30-40 milyon verip takımı şampiyon yapmayı?? Mali durumu düzeltip uzun vadeli bir şeyler yapma peşindeler. Şuanki duruma kızmak, üzülmek gayet normal ama bu durumun asıl sorumlusunun tekrar başa gelmesini istemek aptallıktan başka birşey değil.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım başkan fb şampiyon..Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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BAŞKANIM MAÇ GÜNÜ YOLLARI KAPATIYOSUNUZ İŞTEN ÇIKANLAR KIZILTOPRAKTAN, KADIKÖYE YÜRÜYÖ BEDDUA EDİYO O YÜZDEN KAYBEDİYOSUNUZCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır