Ali Koç'tan Ümidini Kesen Bazı Taraftarlar, Kasımpaşa Maçı Sonrası Aziz Yıldırım Tezahüratı Yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

TRİBÜNDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fanatik'tenYusuf Dursun'un haberine göre; mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıköy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğününü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.