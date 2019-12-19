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Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

19.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:06
Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı , en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.


TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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