Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
1907 Fenerbahçe Derneğinde açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, "Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin euro maaş aldığını biliyor muydunuz?" dedi.
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinde, Aziz Yıldırım'ın yanlış transfer politikalarını eleştirdi. Ali Koç, " Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık." dedi.
İşte Koç'un sözlerinden satırbaşları:
"GİULİANO'YU, TRABZONSPOR ALIYOR HABERİ ÇIKINCA SATIN ALDIK"
Dün başkanımız panik transferi yapmıyoruz dedi. Vardar'a elendikten sonra iki oyuncu aldık. Biri Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık. Diğeri de Janssen. Başkanımız 2.2 veriyoruz dedi. Kiralama bedeli 5 milyon. 10 aylığı 7.2 milyon
"JANSSEN'E 10 AYLIĞINA 7.2 MİLYON EURO VERİYORUZ"
Panik transferi yapmıyoruz dedi ama Janssen'e 10 aylığına 7.2 milyon Euro, Giuliano'ya da oyuncuya en az 2 veriliyordur, bonservisiyle 9.. 16 milyon Euro verdik 2 oyuncuya Vardar'a elendikten sonra.
"TERRANEO FENERBAHÇE'DEN HALA MAAŞ ALIYOR"
Terraneo kötü bir adam, işe yaramıyor diyelim.. Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin Euro maaş aldığını biliyor muydunuz?
"BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ DEMEK, HAKARETTİR"
Juventus bizden çok daha önce haklı çıktı ama hala tazminat davalarıyla uğraşıyorlar. Kim göreve gelirse gelsin Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır, takip edecektir. Benden başka kimse yapamaz demek, herkese hakarettir.
2 sezondur çok puan kaybediyoruz. Dün sordular nasıl toparlayacaksanız bu camiayı diye. Başkan, "Ben ilgileneceğim. Gitmezlerse yenileri gelir" dedi. Bu meseleleri hafife almak olmaz.
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HERIF FENERI HARACA BAGLAMIS iyimi..?? KACAN SAMPIYONLUKLAR BU YÜZDEN OLMASIN..?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DEFTERLERİ AÇSALAR DAHA NELER CIKAR BOŞA GİDENO K ADAR PARA GEREKSİZ KİŞİLERE GEREKSİZ YERE O KADAR ÇOK PARA HARCARLAR AMA BAKIN KULUPTEKİ GERÇEK EMEKÇİ ÇALIŞANLARLARA 3 KURUŞ FAZLA VERMEZLER YAZIK SANKİ BABASININ PARASINI HARCIYORLAR KULUP YÖNETİMİ HESAP VERECEK BİR SİSTEM GETİRİLMELİ HERŞEY ŞEFFAF OLMALI TARAFTAR HERŞEYİ GÖRMELİ YÖNETİMİ TARAFTAR SEÇMELİ BİTİN FB LİLER ÜYE OLMALI KAYIT ALTINA ALINMALI OY KULLANDIRILMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AZiz gitsin. Ali koç başarılı olumu? Medya gazı yuksek olur Bi zamanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir Galatasarayli olarak rica ediyorum birakma fenevbahceyi aziz basgan gerci seni besiktas basgani olarakda görmek isteriz birazda besiktasa basganlik yapsan cok iyi olurCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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bir galatasaraylı olarak azizin kalması lazım cünkü aziz warsa 10 kişi defans yapar fener kaybederCevap Yaz 3 Yayından Kaldır