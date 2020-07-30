Ali Koç'tan Kurban Bayramı mesajı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Ali Koç, "Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, toplumumuzun sağlığı için koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uymamız gereken kuralları unutmadan geçireceğimiz bayramın, tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA