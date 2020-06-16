Ali Koç'tan Kruse ve Muslera'ya ziyaret Serhan TÜRK, İstanbul DHAFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan futbolcuları ziyaret etti.

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan futbolcuları ziyaret etti.

Apandisit ameliyatı geçiren Fenerbahçeli Kruse ve kaval kemiğinden ameliyat edilen Galatasaraylı Muslera'yı ziyaret eden Ali Koç geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aynı hastanede kalan iki oyuncuya yaptığı ziyaret ile moral veren Ali Koç, oyuncularla kısa bir görüşme yaparak sohbet etti.

Kaynak: DHA