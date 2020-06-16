Ali Koç'tan Kruse ve Muslera'ya ziyaret
Serhan TÜRK, İstanbul DHAFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan futbolcuları ziyaret etti.
16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:01
Serhan TÜRK, İstanbul DHA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan futbolcuları ziyaret etti.
Apandisit ameliyatı geçiren Fenerbahçeli Kruse ve kaval kemiğinden ameliyat edilen Galatasaraylı Muslera'yı ziyaret eden Ali Koç geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aynı hastanede kalan iki oyuncuya yaptığı ziyaret ile moral veren Ali Koç, oyuncularla kısa bir görüşme yaparak sohbet etti.
Kaynak: DHA