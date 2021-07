Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün yollarını ayırdığını açıkladığı Gökhan Gönül, başkan Ali Koç'la bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünün yollarını ayırdığını açıkladığı Gökhan Gönül, başkan Ali Koç'la bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ali Koç, Gökhan Gönül'ün her takım taraftarının görmek istediği bir oyuncu profili olduğunu söyledi.

Her ayrılığın zor olduğunu kaydeden Koç, "Benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun, sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak isimleri istersiniz. O profile uyan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül." ifadelerini kullandı.

Camia adına Gökhan Gönül'e teşekkür eden Koç, "Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolunun kesişmesini yürekten diliyorum." dedi.

Gökhan Gönül'ün iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Ali Koç şunları aktardı:

"Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum. Kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'ye döndüğü için canı gönülden sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Seçim kampanyamda da başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim."

Gönül: "Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum"

Fenerbahçe forması giydiği dönemde yaşadığı mutluluğu aktaran Gökhan Gönül, "2007'de benim için bir hikaye başladı. Bu hikayede iyisi de kötüsü de yaşanıyor ama mutlaka bir sonu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un geçen yıl tekrar Fenerbahçe forması giymesind çok büyük emeği olduğunu anlatan Gökhan Gönül, şunları söyledi:

"Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde kendisine söylemişimdir, 'Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim,' diye. Bazen istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmam, tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onur benim için. Onlara en azından bu formayı, Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum. Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da benim yaşadığım tarif edilemez mutluluklardı. Bu forma için formamı sonuna kadar terlettiğime inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil zaman oldu gözyaşı da döktük, yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Geçen sene bu formayı tekrar giymeme vesile olan başkanıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul