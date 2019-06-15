Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz.

Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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