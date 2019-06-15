Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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