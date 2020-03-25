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Malcolm Thomas, basketbol, Ali Koç, Spor

Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımında teknik, idari ve oyuncu kadrosunda 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gözüktüğünü ve test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

25.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:24
Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımında teknik, idari ve oyuncu kadrosunda 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gözüktüğünü ve test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Ali Koç, kulüp çalışanlarına 23 Mart Pazartesi günü bir video göndererek, Kovid-19'la ilgili aldıkları önlemler ve Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli basketbol takımının THY Avrupa Ligi maçları nedeniyle yurt dışı seyahatleri yaptığını hatırlatan Koç, "Seyahat dönüşü bazı sporcularımız ve teknik ile idari kadromuzda bazı bulgular görüldü. Hastanede yapılan tahliller ve analizler neticesinde 6 kişi de şüpheli bulgular bulundu. Alınan numuneler test edilmek üzere Sağlık Bakanlığına yollanmıştır. Test sonuçları gelince bilgilendirme yapacağız. İdari menajerimiz Cenk Renda dışında hiç kimsenin hastanede tedavi görme mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir. Yoğun bakımda değildir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte personelimizin hiçbir hak kaybı olmayacaktır"

Ali Koç, sürecin başından bu yana aldıkları önlemleri de anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin başından beri sizleri sık sık bilgilendiriyoruz. 16 Mart günü itibarıyla okul öncesi ve ilköğretim çağında çocukları olanlar, kronik hastalıkları olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi. 20 Mart günü ise üçer günlük arayla nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Aynı gün Fenerium'un tüm mağazalarını kapattık. Bu süreçte hiçbir personelimizin gerek maaş gerekse yıllık izninden hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek zorunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi ve belli aralıklarla bu devam ediyor."

Mesai saatlerinde nöbetçi bir kadronun da kulüpte olduğunu aktaran Koç, "En az bir yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de görevimizin başında olacağız. Kimsenin bu süreçte sıkıntı yaşamaması için yönetim kurulu olarak azami hassasiyet gösteriyoruz." diye konuştu.

Ali Koç'tan "Evde kal" çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Özellikle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Bizlerin sağlığı ve hayatı için kendi hayatlarını risk ederek olağanüstü mücadele veren başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletmek istiyorum. Onların hayatlarını, verdikleri mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara riayet etmeyi, ortaya koyduğu önerilere de harfiyen uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evden çıkmayalım. 'Evde kal' çağrısına destek olalım. Bu süreçte dayanışma ruhu, kültürü çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş ve üstü büyüklerimize yardımcı olabilmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için lüften elimizden ne geliyorsa yapalım. Zor günler yaşıyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Ortaya atılan felaket senaryoları doğal olarak toplumun psikolojisini olumsuz etkiliyor. Korku ve kaygılarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Hem fiziksel hem de ruh sağlığınızı korumaya azami gayret gösterin."

Kaynak: AA

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